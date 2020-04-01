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台灣捐美口罩 AIT：台灣是真正的朋友

最新更新：2020/04/01 19:33

（中央社記者陳韻聿台北1日電）台灣將捐助美國200萬片口罩，美國在台協會（AIT）今天在臉書公布處長酈英傑拜訪中央流行疫情指揮中心照片，並以「台灣的的確確是真正的朋友」，表達感謝之意。

酈英傑（Brent Christensen）今天下午拜訪中央流行疫情指揮中心，並和指揮官、衛福部長陳時中合照。AIT指出，酈英傑親自感謝陳時中及指揮中心團隊過去幾個月的辛勤付出，並特別感謝總統蔡英文宣布台灣將慷慨捐助口罩，這些急需的口罩將捐給全美各地第一線的醫療人員。

「台灣的的確確是真正的朋友！台灣防疫團隊，加油。」貼文並標記「真朋友真進展」（#RealFriendsRealProgress） 、「台美作伙防疫」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情持續擴大，外交部今天表示，將進行第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、部分疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩，以支援相關國家的醫護防疫人員；未來經評估後，擬擴大援贈對象，包括新南向國家。（編輯：郭萍英）1090401

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