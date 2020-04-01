法國駐台代表感謝台捐口罩 台灣模式值得學習

（中央社記者陳韻聿台北1日電）武漢肺炎蔓延全球，法國駐台代表公孫孟今天說，法國對於台灣伸出援手並援贈口罩感念在心，法方高層對台灣各項防疫和抗疫措施有高度研究和學習興趣，他的團隊正製作相關詳細報告。

歐洲地區武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情近日迅速擴大，法國目前有超過5萬個確診病例，超過3000人死亡。台灣今天宣布啟動第一波國際人道援助，包括將援贈11個疫情較嚴重的歐洲國家總計700萬片口罩，其中包括法國。

公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）下午與媒體茶敘時表示，他曾與居住台北、桃園、高雄等地的法僑交流，幾乎所有人都對台灣的疫情控制能力很有信心，也努力嚴守中央流行疫情指揮中心的防疫指示，依規定實施居家隔離的人也受到良好對待，旅居台灣的3000至4000名法籍人士意識到台灣是相對安全的環境。公孫孟說，他曾就台灣的防疫成果向外交部長吳釗燮表達謝意。

總統蔡英文上午在記者會表示，各國疫情會相互影響，國際社會各成員必須集結力量、共同克服挑戰。

公孫孟說，台灣和其他國家團結抗疫，值此疫情緊急狀態之際，台灣宣布援贈口罩， 法國銘感在心、十分感謝台灣伸出援手。法國將與其他歐盟國家一同研議籌劃最適當的接收和運用援贈方式。

公孫孟說，他一月底、二月初曾赴法國，當時台灣已採取措施謹慎防疫，但法國民眾仍對疫情不在意，目前歐盟和台灣的防疫抗疫措施無太大差別。

不過，公孫孟認為，台灣的防疫模式中有一點難以複製學習，即經歷17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後，台灣隨時準備應變，而當時未遭疫情肆虐的歐洲缺乏相關經驗，這是導致歐洲如今武漢肺炎疫情嚴峻的原因之一。

蔡總統提到，台灣將積極加強與各國的防疫合作。公孫孟說，台法長期有不同領域的科研合作，近來也有數個有助防疫的醫學科技合作提案討論中，法國專家對台灣的研究水準有相當高評價。

公孫孟指出，法國政府高層數次向在台協會探詢台灣的成功防疫經驗，為回覆來自高層的問題，他的團隊努力不懈蒐集和研究相關資訊，目前正製作詳細報告，內容將包括台灣如何組織緊急應變機制和照護病患等。除了台灣，南韓的疫情因應模式也是法國學習對象。

公孫孟說，資訊透明、盡力提高對彼此的認識和認同，是法國和台灣長遠合作的重要條件。在台協會將持續扮演法國和台灣相關單位的橋梁、促進雙邊密切聯繫交流，法國可藉由向台灣學習，從災難中站起、獲得新生命並益發茁壯。（編輯：郭萍英）1090401