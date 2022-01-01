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太空2/66

火箭速度不夠 伊朗太空發射任務失敗

2022/1/1 11:16
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（中央社杜拜31日綜合外電報導）伊朗國家電視台今天播出國防部發言人表示，伊朗昨天的太空發射任務，由於火箭未達所需速度，未能將3件酬載物送入軌道。

路透社報導，美國與伊朗近期在奧地利展開間接會談，找出挽回2015年核協議的方法，選在此時發射火箭，引起美、德、法等國批評。

根據伊朗國家電視台與官網播出的火箭發射畫面，伊朗國防部發言人侯西尼（Ahmad Hosseini）說：「要讓酬載物進入軌道，（火箭）速度需達每秒7600公尺以上。我們的速度僅達7350公尺。」

侯西尼昨天沒說火箭酬載物是否進入軌道，但表示這次是一項試射，接下來會嘗試把人造衛星送上軌道。

伊朗的飛彈與火箭研發規模，在中東地區數一數二，但過去幾年因技術問題，衛星發射屢遭挫敗。

華府已表示極其關切伊朗發展太空發射載具；一名德國外交官說，柏林當局已呼籲伊朗停止將衛星運載火箭送入太空，還說德黑蘭當局違反聯合國安全理事會決議案。

法國今天表示，伊朗打算將3個研究設備送入太空的火箭發射任務違反聯合國規定，在伊朗與全球強權的核子會談取得進展時，伊朗決定發射火箭「更令人感到遺憾」。

伊朗外交部則在國營媒體發布的聲明中說：「科學與研究進展，包括在航太領域，是伊朗人民不容剝奪的權利，發表這類干預伊朗的聲明，不會動搖伊朗人民在航太領域取得進展的決心。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110101

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