IG爭取網紅流量 試驗美國創作者向訂閱粉絲收費

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Instagram 19日宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道賺取穩定收入。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）熱門社交網路平台Instagram（IG）今天宣布，將開放一些美國的內容創作者向訂閱的粉絲收費，好讓受歡迎的用戶能有管道賺取穩定收入，盼藉此吸引網路紅人留在平台。

法新社報導，貼文能吸引大量網友點閱的社群媒體用戶，有助Twitch、YouTube、TikTok和臉書（Facebook）母公司Meta持有的Instagram等社交網路平台創造收入，因此這些網路媒體爭相成為他們青睞的平台。

Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）在推特（Twitter）發布的一段影片中說：「有創作者才有訂閱。創作者靠創作維生，因此應該讓這份收入可以預期。」

莫瑟里宣布，一小群美國的Instagram內容創作者獲選參加本週上線的付費功能試驗，他們將能向訂閱的用戶販售直播等獨家內容。

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莫瑟里並表示：「我們希望過段時間能擴大這些功能，因為讓訂閱功能融入Instagram整體經驗很重要。」

莫瑟里還說，Instagram相信，創作者和訂閱者的關係應該屬於創作者，因此Instagram也正努力讓創作者有方法將他們的付費粉絲名單帶到其他公司開發的應用程式（app）平台上。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110120