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iPhone微距攝影挑戰賽開跑 台灣達人首任評審

2022/1/26 10:26
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（中央社記者吳家豪台北26日電）蘋果公司（Apple）宣布舉辦Shot on iPhone Challenge微距攝影挑戰賽，邀請iPhone 13 Pro系列使用者展現微距攝影功能。多次以手機攝影作品獲國際獎項的台灣攝影師趙培均首度加入評審團，是第一次有台灣人擔任評審。

蘋果昨晚在官網公布微距攝影挑戰賽辦法，上次是夜間模式攝影賽。iPhone 13 Pro系列主打相機功能之一是微距攝影，使用者首度能以2公分的最小焦距捕捉清晰影像。

使用者在Instagram和Twitter分享以iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max拍攝的微距照片，加上#ShotoniPhone和#iPhonemacrochallenge主題標籤，即可參加微距攝影挑戰賽。徵稿時間從即日起至2月17日，將於4月公布得獎名單。

蘋果表示，來自業界和蘋果的專家評審團將審核全球投稿的作品，並選出10張獲獎照片，獲獎照片將於蘋果新聞室圖集、官網、Instagram以及其他蘋果官方帳號表揚。

今年首度擔任評審的趙培均是一位擅長以iPhone捕捉生活中所見的攝影師，創作主題涵蓋街頭、人文、風景及建築攝影。他的iPhone攝影作品曾獲多項國際攝影獎項，包括國家地理攝影大賽、PX3、Mobile Photography Awards（MPA）和iPhone攝影獎（IPPA）。（編輯：楊蘭軒）1110126

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