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首頁 / 科技

Google擴大支援新創公司 強化輔導與雲端服務

2022/1/28 13:50
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（中央社記者吳家豪台北28日電）雲端運算服務Google Cloud今天在官方部落格宣布，為剛起步的新創公司提供全新Google Cloud抵免額，並將協助新創企業取得Google的輔導與計畫等服務。

Google Cloud台灣總經理謝良承發文指出，將配合Google for Startups加速器，調整Google Cloud的新創公司計畫，並將此計畫重新命名為Google for Startups Cloud Program。

新創公司客戶將能在所有Google平台享有一致體驗，創業家也能取得Google的輔導服務、產品、計畫和最佳做法。

謝良承說，Google Cloud將為剛起步的創業家提供進一步支援，若能在草創時期取得合適的技術和專業知識，將對公司的發展軌跡有深遠影響。

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Google for Startups Cloud Program即日起將透過A輪投資，為所有新創公司承擔第1年的Google Cloud使用費，最高可達10萬美元（約新台幣278萬元）。加入計畫的第2年，Google Cloud將為新創公司負擔20%的Google Cloud使用費，並提供最高10萬美元的折抵費用。

此外，Google Cloud去年成立全球「新創公司成功團隊」，讓加入計畫的新創公司能在發展事業期間透過專屬的Google Cloud聯絡窗口進行諮詢。這個團隊已全面投入運作，因此將擴大服務範圍，只要符合資格，所有創業初期的Google for Startups Cloud Program新創公司都能取得支援。（編輯：楊蘭軒）1110128

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