韓國潮汐能發電結合AI淨水廠 擴大綠能

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（中央社記者廖禹揚京畿道安山市24日專電）韓國政府擬定2050年碳中和目標，規劃擴大綠能供應，起初為淨水設置的始華湖潮汐能發電廠與鄰近的華城淨水廠除提供乾淨飲用水任務，也多了提高綠能供應、節能目標。

位於韓國京畿道安山市的始華湖原本因鄰近工業區排放廢水遭到嚴重汙染，為改善當地水質及發展綠能，韓國政府在2011年展開始華湖潮汐能發電廠建設工作，總設置容量達254MW，全年可發出552GWh（百萬度）電。

韓國水資源公社（K-WATER）轄下的始華湖發電廠利用潮汐造成的海水高度差發電，每年約可減少26萬公噸溫室氣體排放；同時隨著海水漲落，讓經過處理的始華湖水得以與外界流通，進一步改善水質。據韓國環境部統計，始華湖化學需氧量（COD）從1997年的17.4ppm，到2018年已降至2.83ppm。

在完成淨水的階段性任務後，始華湖發電廠成為綠能示範場域之一，除既有潮汐能發電外，採用最新開發的彩色太陽光電板裝飾外牆，不僅展現太陽光電板的新樣貌，每年還能多發1.5萬度電。

此外，始華湖發電廠今年將近一步開發周邊綠能設施，包括太陽光電、風力發電等，規劃將全年發電量提升至680GWh，支援鄰近產業園區達成100%使用再生能源目標，預估每年可減排32萬公噸。

負責供應始華湖鄰近地區用水的華城淨水廠則導入人工智慧（AI）系統，以AI自動判讀數據並採取相應措施，減少不必要能源消耗。

負責華城淨水廠AI系統的次長具東奎說明，淨水廠10年以來都是使用自動化系統，但仍需依靠人力判讀數據、進行投藥、加壓等動作，導入AI系統後不僅可有效減少能源消耗，也能讓人力集中投入設備檢修、預防事故發生等工作。

韓國水資源公社估算，若全國43個淨水廠都採用AI系統，每年電費將減少108億韓元（約合新台幣2.5億元），藥品及裝備費用也可各節省5.6億韓元及35.2億韓元。

依目前規劃，今年將有23個淨水廠導入AI系統，2023年底前會完成韓國水資源公社所有淨水廠導入工作。（編輯：馮昭/林憬屏）1110224