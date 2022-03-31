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英特爾執行長2021年薪逾50億 為一般員工1711倍

2022/3/31 20:34
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）一份監管文件顯示，半導體巨擘英特爾（Intel）執行長季辛格去年2月回鍋後的短短11個月時間內，薪酬高達1億7860萬美元（約新台幣51億元），是公司一般員工的1711倍。

路透社報導，相較之下，英特爾前任執行長史旺（Bob Swan）2020年的薪酬「只有」普通員工平均薪資的217倍。

季辛格（Pat Gelsinger）2021年的薪酬總額為1億7860萬美元，其中約79%來自股票獎勵，比史旺2020年的薪酬高出大約698%。

事實上，美國企業高階主管的薪酬一直調升。2021年，科技巨擘蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）的薪資是員工平均值的1447倍。

儘管美國股東代理人顧問公司「機構股東服務公司」 （Institutional Shareholder Services）表態反對，蘋果股東仍點頭同意這項薪酬方案。

英特爾已要求股東在5月12日的年度股東大會上，投票表決支持公司主管的薪酬方案。

季辛格重返老東家懷抱後，公布了一項「重振旗鼓」的重大戰略，以奪回半導體製造業龍頭的地位。英特爾曾在半導體領域稱霸全球，後來被台積電超越。

在回鍋執掌英特爾之前，季辛格曾是VMware軟體公司執行長，更早之前，他已在英特爾工作長達30年。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110331

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