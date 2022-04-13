iPhone微距攝影獲勝作品出爐 台灣達人點出3大要素

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蘋果公司舉辦的iPhone微距攝影挑戰賽13日公布10張獲勝作品，泰國攝影師潘皮安辛（Jirasak Panpiansin）的獲勝作品拍攝葉脈上的露珠，呈現更完整的世界觀。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月13日

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（中央社記者吳家豪台北13日電）iPhone微距攝影挑戰賽今天公布10張獲勝作品，入圍者來自中國、匈牙利、印度、義大利、西班牙、泰國和美國。首次加入評審團的台灣攝影師趙培均說，出色作品的3大要素包含畫面簡潔、細心觀察、不可複製性。

蘋果公司今年1月宣布舉辦Shot on iPhone Challenge微距攝影挑戰賽，邀請iPhone 13 Pro系列使用者展現微距攝影功能。經過數個月評選，今天公布10位獲獎攝影師拍攝的照片。其中包括肉眼可能忽略的絕美自然景象、蜘蛛網上的露珠、狗毛上的雪花、洞穴般的朱槿花，以及被汽水中微小氣泡包圍的草莓等。

多次獲得手機攝影國際獎項的趙培均接受媒體訪問指出，在這次評選過程中，可以梳理自己對圖像的定義、心得或觀念。他發現，一個出色畫面都有一定脈絡，例如最重要的是畫面簡潔度，其次是如何透過觀察去捕捉更細微的畫面。即使看似平凡的畫面，只要細心觀察，都能找出一定的故事張力。

趙培均說，不可複製性也是大多數評審看重的元素，很多參賽作品都屬於容易被複製的畫面，例如人臉細節就是常見主題。

以印度攝影師丘古勒（Prajwal Chougule）用iPhone 13 Pro拍攝的獲勝作品為例，趙培均認為，蜘蛛網絲上的水珠是非常細微的畫面，可以觀察到實屬難能可貴，加上構圖潔淨度、背景也相當純粹，讓畫面看起來相對舒服。

泰國攝影師潘皮安辛（Jirasak Panpiansin）的獲勝作品拍攝葉脈上的水珠，趙培均表示，這是很常見也很容易忽略的畫面，作品不僅具備宏觀視野，也能呈現見微知著的感受，可以看到更完整的世界觀。

他也分享拍攝微距照片的小訣竅，首先是現場光源要充足，這次入選的10張作品無論現場光線或人造補光都很出色。第二，拍攝戶外場景例如野外昆蟲或花草，難免因為環境風造成物件擺動，這時可以長按螢幕、鎖定對焦，避免物件擺動造成反覆對焦。

另一個要注意的是，無論風再怎麼微弱，在微距下都會變成劇烈擺動，若情況允許，可以搭配三腳架，把拍攝用的手機固定住，透過雙手在畫面外維持物件穩定，有助提升拍攝成功率。

趙培均也發現，目前iPhone 13 Pro系列的微距攝影，某些情況下會在廣角和超廣角鏡頭之間跳動切換，雖然主體清晰，但邊緣會稍微柔焦，可能跟鏡頭先天物理限制有關。他也希望下一代iPhone光學變焦能提升到至少5倍，更有利於望遠取景。（編輯：楊蘭軒）1110413

蘋果公司舉辦的iPhone微距攝影挑戰賽13日公布10張獲勝作品，來自印度的攝影師丘古勒（Prajwal Chougule）用iPhone 13 Pro拍攝蜘蛛網絲上的露珠。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月13日