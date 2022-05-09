更多編輯台推薦新聞：
超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 5/10
首頁 / 科技

VEX機器人世界大賽 台高中團隊奪冠

2022/5/9 20:16（5/10 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中美國學校AST-onishing G隊在實體競賽國中組以包括競賽精神及團隊表現優異的總體成績獲得評審獎。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月9日
台中美國學校AST-onishing G隊在實體競賽國中組以包括競賽精神及團隊表現優異的總體成績獲得評審獎。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）來自台中美國學校團隊參加2022年VEX機器人世界錦標賽，以機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍，是台灣團隊參賽以來的最佳成績。

2022年VEX機器人世界錦標賽（2022 VEX Robotics World Championship）於5月3日至5日12日在美國達拉斯進行比賽，來自台灣25個機器人團隊，以「實體競賽」與「線上遠端競賽」參加比賽，與世界各地好手交流與競技。

面對來自全球各地的強手，台中美國學校AST-onishing A隊在線上賽中先獲得分區冠軍，晉級決賽時，再以優異成績獲得世界冠軍，並以賽事中機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍（Excellence Award），是台灣團隊參賽以來的最佳成績。

另外來自台灣的團隊也獲得線上賽高中組幾項大獎，包括亞太美國學校 PAS1隊奪得最佳設計獎（Design Award）、台北美國學校Raid Zero B隊獲得巧思獎 （Think Award）及Happy Robot社團Pangolin隊拿下傑出建構獎（Build Award）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

實體競賽的部分，台中美國學校AST-onishing G隊在國中組以包括競賽精神及團隊表現優異的總體成績獲得評審獎（Judges’Award）。Skywalker隊則在高中科學組獲得分區冠軍及驚奇獎（Amaze Award）。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文在賽後以視訊方式恭喜獲獎團隊，並轉致總統蔡英文及副總統賴清德賀電，肯定得獎團隊在世界級大賽發光之外，同時介紹及推廣台灣精神。（編輯：高照芬）1110509

來自台中美國學校團隊參加2022年VEX機器人世界錦標賽，以機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍，是台灣團隊參賽以來的最佳成績。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月10日
來自台中美國學校團隊參加2022年VEX機器人世界錦標賽，以機器人設計、團隊挑戰賽成績、技能挑戰賽成績及機器人程式的總體表現最優秀，獲得全能總冠軍，是台灣團隊參賽以來的最佳成績。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月10日
VEX機器人世界大賽，台灣團隊表現優異，駐休士頓辦事處處長羅復文（左）在賽後以視訊方式恭喜獲獎團隊，並轉致總統蔡英文及副總統賴清德賀電。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月10日
VEX機器人世界大賽，台灣團隊表現優異，駐休士頓辦事處處長羅復文（左）在賽後以視訊方式恭喜獲獎團隊，並轉致總統蔡英文及副總統賴清德賀電。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族