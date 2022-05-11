COMPUTEX睽違2年實體開展 邀超微蘇姿丰線上開講

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（中央社記者曾智怡台北11日電）睽違兩年的台北國際電腦實體展（COMPUTEX 2022）將於24至27日在台北南港展覽館1館舉行，並規劃由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰以「AMD推升高效能運算體驗」為題，在23日下午2時線上揭開序幕。

除了超微外，包括恩智浦（NXP）、美光科技（Micron Technology）、微軟（Microsoft）及輝達（NVIDIA）等重量級國際科技大廠，也將分享最新的技術應用與企業願景。

今年COMPUTEX將緊扣「數位轉型」與「ESG碳排淨零」2大主軸，並聚焦開創運算（Innovative Computing）、智慧驅動（Accelerating Intelligence）、創新與新創（Innovations and Startups）、綠能永續（Sustainability）、數位韌性（Digital Resilience）、無限體驗（Connected X-Experience）6大主題。

貿協今天發布新聞稿表示，AI、5G、雲端運算經歷多年技術累積，各項應用逐漸落地，企業意識到數位優化是一場長期抗戰，也期望累積數位實力獲取更多市場利器；又逢中美貿易戰、COVID-19病毒持續變種，企業開始花心思培養韌性，加上永續思維、碳權交易趨勢之下，ESG儼然為企業的搶修學分。

為協助業者掌握產業趨勢，今年COMPUTEX規劃的CEO Keynote將由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰博士以「AMD推升高效能運算體驗」為題，在23日下午2時線上揭開序幕。24、25日分別由恩智浦（NXP）、美光科技（Micron Technology）及美超微電腦（Supermicro），從科技角度分享大趨勢下的企業願景。

另有2場微軟（Microsoft）及輝達（NVIDIA）與主辦單位聯名的主題演講。貿協說明，微軟將介紹最新的旗艦作業系統Windows 11在新世代個人電腦上所帶來的創新；日前推出Grace CPU超級晶片的NVIDIA，也會分享最新的技術應用。

此外，今年COMPUTEX Forum在6大主題趨勢架構下，規劃3個場次。貿協表示，上午首先登場的是「科技創新」主題，探討在產業生態鏈分工越細緻的狀態下，業者如何運用內部賦能、外部刺激方式，持續追求創新。

第2場由外貿協會董事長黃志芳引言，台達電子（Delta Electronics）品牌長郭珊珊分享在國際碳中和的浪潮之下，面對ESG挑戰，科技業者如何善用數位科技，實現永續經營，迎向2050淨零碳排目標。

第3場以「科技應用」為主題，邀請宏達電（HTC）、IBM、達梭系統（Dassault System）及台灣諾基亞（Nokia Taiwan）等科技大廠，分享如何以科技為槓桿，兼顧遠距工作需求、企業治理，成功重塑工作模式，幫助更多終端用戶，在新場景感受科技威力。

本屆COMPUTEX除了實體展外，另有COMPUTEX DigitalGo（5月24日至6月6日）線上展。（編輯：張均懋）1110511