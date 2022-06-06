最大規模北美生技展將登場 吳政忠領軍秀台灣能量

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」（BIO 2022）13日將在美國聖地牙哥登場，台灣代表團由行政院科技會報副召集人、科技部長吳政忠領軍，將以「台灣主題館」形式，展現台灣生醫科技與跨域創新能量。

BIO 2022定6月13日至16日在美國聖地牙哥舉辦，今年不但重返實體場，更是台灣生醫代表團睽違2年，再次以「台灣主題館」形式登場。

科會辦今天發布新聞稿指出，代表團由吳政忠領軍，團員包含40多家生技與新創業者，以及科技部、經濟部、衛福部、中研院、工研院、生技中心、國衛院與農科院等政府法人單位，預計進行多場媒合與參訪活動，藉以開拓國際市場與多元商機。

因應後疫情時代對精準健康的需求大幅提升，BIO 2022台灣館規劃兩大面向，包括運用台灣醫療與資訊及通訊科技（ICT）優勢的新興生醫領域，如精準醫療與數位醫療，以及近年有突破性成長的生技產業如新藥研發、CDMO（委託開發暨製造服務）、農業生技等，展現台灣生技醫藥跨域共進實力。

為劃擘台灣生醫產業發展藍圖，行政院科技會報辦公室將在大會期間，辦理行政院生技產業策略諮議委員會預備會議海外場，邀請海外專家委員與各部會共同探討生醫研發布局與政策規劃，盼能為台灣生醫提供更完善與創新的產業環境。

科會辦指出，這次行程除協助產業拓展海外商機、共商生醫發展策略，針對新創與人才國際化，也特別安排「Smart Health Demo Day」媒合會，邀請美國指標企業、藥廠、醫院、創投，與台灣智慧醫療新創團隊進行展演（pitch）與交流。

科會辦表示，希望透過多方位的國際合作模式，強化台灣生醫產業的國際競爭力，進一步推動台灣生醫邁向全球。（編輯：蘇志宗）1110606