SpaceX與T-Mobile聯手 衛星網路讓通訊零死角

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）與電信公司T-Mobile昨天宣布，明年起SpaceX衛星將與T-Mobile手機直接連線，未來身在基地台範圍外的偏遠地區也能使用通訊服務。

法新社報導，這項合作計畫將自2023年底開始提供簡訊服務，之後再推出語音通話及數據服務，適用於現有的T-Mobile手機。這些服務運用了SpaceX在地球軌道運行的數以千計「星鏈」（Starlink）衛星。

馬斯克在德州的SpaceX「星際基地」（Starbase）發表會上說：「重點是，你的手機在世界各處不會再有通訊死角。」

馬斯克表示，這項服務將可拯救人命，並舉了現在登山客迷路卻打不了電話求救的例子。他說：「我們再也不會讀到因為迷路而釀成的悲劇事故，只要他們能打電話求救，就不會有事。」

儘管衛星網路已存在多年，用戶目前仍需特殊硬體裝置才可使用，例如「星鏈」終端設備。

馬斯克說：「這項服務提供的頻寬與星鏈終端設備不同，但可以收發簡訊和圖片。如果通訊區域內沒有太多人，甚至還有機會看一下影片。」

T-Mobile執行長席佛（Mike Sievert）表示，預計多數手機方案均可免費使用這項新服務，但採用低價方案的用戶可能就需要繳費。

明年這項新服務的驗收測試僅限美國地區展開，但席佛說，T-Mobile打算未來透過互惠漫遊方案，將服務拓展至海外市場。（實習編譯：許珈瑜/核稿：曾依璇）1110826