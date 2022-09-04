印度將設夜空保護區 推動天文觀光產業

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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度科技部宣布將在西北部高原的一座村莊成立「夜空保護區」（Night Sky Sanctuary），預定會在3個月內實現，希望推動當地天文觀光產業。

印度科技部新聞稿表示，這座「夜空保護區」將會設在拉達克（Ladakh）列城（Leh）的漢列村（Hanle），為長唐野生動物保護區（Changthang Wildlife Sanctuary）的一部分。

新聞稿說，科技部國務部長辛赫（Jitendra Singh）昨天在德里與來訪的拉達克副總督馬圖爾（R. K. Mathur）會面，兩人談及了這個計畫的細節。

辛赫表示，漢列村本已是全球海拔最高的天體觀測地點之一，「夜空保護區」的設立將進一步促進當地的天文觀光產業及經濟活動。

拉達克地方政府、自治區發展委員會以及印度天體物理學研究所（IIA）最近已經簽署3邊諒解備忘錄，共同保護這片區域免受光污染。

漢列村海拔15萬英呎，地處寒冷的沙漠區，人類活動稀少，天空清朗且常年天候乾燥，十分適合天體觀測。當地目前設有一座天文觀測站，具備光學、紅外線、伽瑪射線望遠鏡。

拉達克地方政府規定，來自巴基斯坦、阿富汗、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、以及中港台等地的外籍遊客，外交人員以及持媒體簽證者，必須事先申請許可才能進入境內的保護區和管制區。

目前暫不清楚漢列村是否會被列入管制。（編輯：高照芬）1110904