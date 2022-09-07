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Meta Connect大會10/12登場 有望發表VR新裝置

2022/9/7 12:30（9/7 12:46 更新）
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（中央社記者吳家豪台北7日電）臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天宣布將於台灣時間10月12日凌晨1時舉辦Meta Connect大會，並暗示可能推出新款虛擬實境（VR）頭戴裝置。

祖克柏在臉書發文宣布將舉辦Connect大會的消息，搭配一張頭戴不明裝置的微笑照片，可能暗示將在大會上發表VR設備。

祖克柏日前參加Podcast節目時透露，新款VR裝置可透過眼球和臉部追蹤技術來體驗新的社交功能，包括皺眉頭、嘟嘴和其他表情都可以即時傳遞到用戶的虛擬分身。

根據Meta發布的活動邀請函，在今年Meta Connect大會中，擴增實境（AR）、虛擬實境及延展實境（XR）領域的專家將分享Meta新進展及長期規劃。

Meta正在對抗動盪經濟及對手TikTok崛起現象，今年4月到6月營收為288.2億美元（約新台幣8916億元），年減1%，是公司2012年公開上市以來首度下滑；獲利為66.9億美元或每股2.46美元，年減36%。（編輯：楊凱翔）1110907

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