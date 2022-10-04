Google首推循環經濟加速器 向亞太與北美新創招手

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（中央社記者吳家豪台北4日電）Google今天宣布在亞太及北美地區推出第一個「Google for Startups加速器：循環經濟」，協助新創團隊與非營利組織，運用科技發展循環經濟解決方案。

Google東南亞、南亞新興市場及大中華區新創生態圈負責人莫泰耀在官方部落格發文說明，循環經濟加速器將從今天起至11月14日開放申請，並於明年2月正式展開。

循環經濟加速器包括為期10週的線上計畫，由Google工程師和外部專家以一對一或一對多的方式，提供顧問諮詢和技術支援服務。Google會指派專屬的「成功經理」給每位參加者，針對不同團隊提供更完善的支援。

莫泰耀指出，人類每年消耗資源的速度，遠比地球自我修復的速度快。2022年全球所需要的資源，將是地球生態系1年內可再生資源的1.75倍；人類取用的多數資源到最後往往變成浪費，導致全球每年產生超過20億噸的固體廢棄物。

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莫泰耀認為，要打造創新循環經濟解決方案，亞太區是絕佳起點，因為這裡是全球最容易受到氣候變遷影響的地區。由河川夾帶流入海中的塑膠廢棄物，有90%來自全球10條主要河川，其中8條位於亞太區；到2040年，亞太區消耗的資源預計將占全球40%。

莫泰耀也提到，亞太區的新創團隊與創新生態圈正蓬勃發展，可打造循環經濟領域中獨特且有幫助的產品。Google加速器將選出能夠運用科技解決挑戰、推動邁向循環經濟的團隊，包含克服重複使用、重新補充、回收及堆肥的困難，或解決在時尚、食品、安全循環材料、城鄉環境等領域的挑戰。（編輯：潘羿菁）1111004