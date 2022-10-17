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傳蘋果開發iPad基座配件 一秒變身智慧家庭中樞

2022/10/17 19:20
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（中央社記者吳家豪台北17日電）外媒報導，蘋果將在未來數天發表搭載M2晶片的iPad Pro新平板電腦，同時也在開發一款iPad基座配件，預計2023年發表，當iPad放上去就能立刻變成智慧家庭控制中樞和揚聲器，如同Google新平板的概念。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）16日發文表示，蘋果可能在近期透過新聞稿發表11吋及12.9吋iPad Pro新品，將是過去一年半來首次更新iPad Pro產品線，最大亮點是配備與MacBook Air相同的M2晶片，效能可提升約20%。蘋果也在開發一款入門級iPad，外觀設計類似iPad Pro，並搭載USB-C連接埠。

軟體方面，葛曼預測蘋果將在10月24日當週釋出iPadOS 16.1作業系統更新。由於蘋果將在10月27日公布財報，按照以往經驗，通常會在財報公布前數天或數週發表新品。

他也提到，蘋果正在開發一款預計2023年發表的iPad專用基座配件，當iPad放上去就能立刻變成智慧家庭控制中樞和揚聲器，讓iPad更深入家用場景，如同今年5月Google預告旗下新款Pixel Tablet可以搭配基座新配件。

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葛曼指出，去年他就曾預測蘋果想打造一款獨立裝置，結合iPad及揚聲器語音控制功能，能放在廚房檯面、客廳或床頭櫃上使用。現在透過開發可單獨銷售的iPad配件，幾乎能做到一樣的事。

葛曼強調，儘管蘋果已推出Apple TV機上盒與HomePod智慧音箱等智慧家庭產品，仍難以匹敵亞馬遜Echo Show裝置和Google相關應用。無論最終將以何種形式結合iPad，都象徵蘋果搶攻智慧家庭市場的重要一步。（編輯：趙蔚蘭）1111017

葛曼
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