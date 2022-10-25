iOS 16.1更新 動態島支援第三方App即時動態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）蘋果公司今天釋出iOS 16.1作業系統更新，iPhone 14 Pro系列「動態島」互動介面和鎖定畫面可使用第三方App的「即時動態」功能，讓用戶能掌握如體育比賽、共乘或餐點外送等即時發生的事項。

iOS 16.1作業系統也新增「iCloud共享的照片圖庫」，個別圖庫可讓用戶與最多5人共享照片和影片。共享照片圖庫的用戶可設定規則，根據開始日期或照片人物提供昔日照片；還可共享編輯內容和權限，讓所有人加入、編輯、加入喜好項目、說明和刪除照片。

在iOS 16.1「相機」中的「共享」切換控制，可讓用戶選擇是否將拍攝的照片直接傳送到「共享的圖庫」，或啟用設定讓藍牙偵測到其他成員位於附近時自動共享。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，iOS 16.1的鑰匙共享能讓用戶使用「訊息」和WhatsApp等傳訊App，安全地共享「錢包」App中的汽車、飯店房間等鑰匙；「家庭」App支援新的智慧家庭連接標準Matter，讓各種智慧家庭配件能在不同生態系統互相搭配運作；「書籍」App的閱讀器控制項目會在開始閱讀時自動隱藏。

iOS 16.1也修正iPhone多項錯誤，例如已刪除的對話可能會顯示在「訊息」的對話列表內；使用「螢幕上方觸控」時無法使用「動態島」內容；使用VPN（虛擬私人網路）App時，CarPlay可能無法連線。（編輯：張良知）1111025