國家太空中心擴大徵才 2025年前將招募約300人

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）國家太空中心明年將升格行政法人並擴大徵才。太空中心主任吳宗信今天表示，預計明年至2025年要招募約300人，而目前已有大學7校、8系所申請成立太空相關系組，以培養太空產業相關人才。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會112年度預算案，邀請吳政忠報告國科會及相關單位預算案，並備質詢，吳宗信等官員也列席備詢。

民進黨立委張廖萬堅詢問，韓國在太空領域相關預算每年高達新台幣190億元，但台灣明年太空預算僅56.7億元，不及韓國的1/3，太空中心是否有能力，以及能在何時自主發射衛星。

吳政忠說明，台灣目前尚無自主發射衛星的能力，而台灣自主研發、製造的首顆低軌道衛星，預計2026年發射；吳宗信補充，台韓物價不同，不能完全以此數字相提並論，政府也已投入很多預算。

吳政忠並說明國家太空中心明年轉型行政法人後的人力安排，國家太空中心目前人力有268人，明年預計會增加到367人，然後逐年增加至近600人。

民進黨立委林宜瑾詢問，國內太空產業及太空中心所需的人才從何而來，吳政忠表示，為配合政府太空政策，大學也投入培育相關人才，目前已有7校、8系所申請成立太空相關系組。

吳宗信在會中休息時間補充，上述申請收件截止時間為11月14日，教育部會在年底前做出決定，並在通過後，最快明年8月會有第一批新增太空學系的學生入學。

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至於國家太空中心後續人力招募規劃，吳宗信說目前規劃2023到2025年要招募300人，其中2023年將招募99人、2024年招募約110人、2025年約80人，整體到2025年將達到近600人規模。

至於人才招募來源，吳宗信表示，不只是從既有或正在申請新設的太空相關系組招募，人才來源很廣，也可招募理、工學院各科系的碩、博士畢業生，甚至連土木相關科系學生，也能來做衛星結構分析工作。（編輯：郭無患）1111109