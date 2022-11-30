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致敬12/3國際身心障礙者日 蘋果新影片秀輔助功能

2022/11/30 22:51（11/30 23:11 更新）
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（中央社記者吳家豪台北30日電）12月3日是國際身心障礙者日，蘋果公司（Apple）今天上線一支致敬影片，展現身心障礙人士的創造力，透過真實個案講述他們如何使用蘋果技術與工具，過更好的生活。

這段致敬影片描述7個人一天當中的經歷，他們創作藝術、與家人共度時光，或者上班、上學，每位主角都對蘋果某項輔助使用功能十分熟練。

蘋果透過新聞資料說明，輔助使用是蘋果的長期價值觀，已融入到蘋果所做的一切。這部新影片旨在提升人們對於輔助使用在創新功能上的認知，同時分享在視覺、聽覺、活動能力及認知上有障礙的人士的真實體驗。

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觀眾將在這支影片中，看到一些蘋果輔助使用功能，例如「偵測模式」功能可讓失明或弱視使用者在所處環境中，引導辨識各種門、物體和人員，甚至能知道距離門多遠、門的顏色、門開啟或關閉、門把樣式等；「聲音辨識」功能可提醒失聰或重聽人士注意各種聲音，包括嬰兒的哭聲或門鈴。

此外，「語音控制」功能可透過語音操作蘋果裝置，替代觸控和打字輸入，也可以設定一些表情例如抬高眉毛、眨眼等，藉此操作裝置。「輔助觸控」功能則為上肢行動不易的人士創造出更多使用科技的可能性，例如透過輔助小白點可以調整音量、截圖等，不需觸碰實體按鍵。（編輯：楊蘭軒）1111130

#蘋果公司
#輔助使用
#身心障礙者日
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