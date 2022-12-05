新版科技白皮書 吳政忠：更著重人文社科配套

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）國科會今天公布新一期「科學技術白皮書（112年至115年）」，以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」三大科技遠景提出10大總體目標。主委吳政忠強調「科技始終來自於人性」，未來將更著重於將人文社會科學配套，並將之落實到其他應用部門中。

國科會今天召開第2次委員會議，除提報「台灣AI行動計畫推動成果」，也通過「科學技術白皮書（112年至115年）」及「淨零科技方案」兩案，後續將函報行政院後公布。

國科會前瞻及應用科技處長陳國樑在會後記者會上說明，為因應2035年的淨零碳排、供應鏈重組等世界趨勢，以及台灣所面臨的挑戰，因此新一期的提出科技白皮書，以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」作為2035科技發展遠景。

陳國樑說明，科技白皮書根據3大遠景，提出10大總體目標，包括「推動性別平權、普惠及適當科技」、「深耕基礎科學、布局以社會需求為導向的技術研發」、「尖端戰略科技及自主國防產業」、「開放、安全、可信賴的資料治理體制」。

此外，還有「全產業加速數位、淨零雙轉型」、「韌性社會基礎設施建置維運及研發」、「軟體、服務業技術創新轉型」、「發展高階製造中心及下世代製造業」、「開創民主與科技驅動的總體外交戰略」及「開放創新人才培育、職業技術培訓制度」。

吳政忠強調「科技始終來自於人性」，且科技不能只有科技本身。他表示，台灣過去的科技多用在代工產業，但在普惠及適當科技上相對較少，因此未來要將人文社會科學更落實到其他應用部門。

吳政忠轉述指出，例如國科會委員會議的產業界代表、和碩科技董事長童子賢，在會中以台灣蚵農所使用的保麗龍為例，認為應思考如何在不影響蚵農生計的前提下，善用科技提出替代方案。

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吳政忠強調，科技與社會、經濟、環境、地緣政治均息息相關，而台灣面對全世界的競爭，已到了要大步邁進的關鍵點，所以他在5月規劃新一期科技白皮書時，就思考應與過去有所不同，例如要更著重於人文社會科學面的配套。

國科會說明，新一期科技白皮書自今年初即開始籌備，從社會、科研、環境、經濟、政治與戰略等面向，以跨部會協作、跨域專家共議、跨智庫協力的途徑，內容由29個部會機關、730人次核心專家學者共同會商研擬。（編輯：楊凱翔）1111205