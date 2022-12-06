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Meta：若美國會通過媒體法案 將自臉書下架新聞

2022/12/6 10:00（12/6 10:23 更新）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）臉書母公司Meta Platforms今天揚言，如果美國國會通過一項提案，讓新聞機構更容易與Alphabet子公司谷歌（Google）和臉書等公司集體協商，Meta將把新聞自旗下平台移除。

路透社報導，聽取簡報的消息人士說，國會議員考慮把「新聞競爭與保護法案」（Journalism Competition and Preservation Act）納入必須通過的年度國防法案中，以協助掙扎求生的美國新聞業。

Meta發言人史東（Andy Stone）在推特（Twitter）發文說，如果這項法案通過了，「而非交由經政府授權的協商，不公平地忽視我們透過增加流量與點閱提供的任何價值」，Meta將被迫考慮移除新聞。

他又說，這項提案未能認可出版商與廣播電視業者將內容放在Meta平台上，是因為「這有利於他們增加淨利，而非有利於我們提高收入」。

代表新聞出版業的新聞媒體聯盟（News Media Alliance）敦促國會將這項法案納入國防法案，稱「地方報紙負荷不了科技巨擘再數年的使用與濫用，能夠採取行動的時間愈來愈少。如果國會沒有盡快行動，我們可能會讓社群媒體成為美國實際上的地方報紙」。

包括美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）、「公眾知識」（Public Knowledge）與電腦暨通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）在內，20多個團體今天敦促國會不要通過這項新聞法案，表示這將「不明智地讓出版業者與廣播電視業者有一段時間免受反托拉斯法約束」，並稱這項法案甚至沒有要求提供「經協商或仲裁下支付給記者的款項」。

澳洲去年曾推出類似的法律，當時新法於3月生效前，與大型科技公司的協商一度導致臉書（Facebook）在澳洲停止於動態消息提供新聞內容的服務。不過澳洲政府近來一份報告說，這項法律大致上已發揮效果。

這項報告又指出，自「新聞媒體議價法」（News Media Bargaining Code）生效後，包括Meta與Alphabet等數個科技公司與媒體機構簽署30多項協議，就吸引點閱與廣告收入的內容提供補償。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111206

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