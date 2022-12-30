3面向打造女足感測平台 精準運科盼助攻國腳表現

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（中央社記者張璦台北30日電）國科會今天公布精準運動科研專案第2期評選通過團隊，「女子足球感測平台」入列，研究團隊表示，將透過心理、生理檢測與運動傷害防治等層面，打造整合型平台，未來有望應用於女足國家隊，助攻國腳強化運動表現。

國科會今天舉辦精準運動科學研究專案第2期計畫團隊發布會，公布評選通過的12個研究團隊，並邀請「拳擊女王」陳念琴和運動產業界代表共襄盛舉。

國科會主委吳政忠表示，藉由精準運科專案的推動，讓研發成果不僅應用在提升運動員競技表現與學術研究中，甚至普及並促進全民運動，以帶動運動產業經濟發展。

他指出，為強化台灣的科技落地應用，讓科學為每一個人存在，未來將朝向「跨技術領域」、「跨產業應用」及「跨部會協力」等3個方向前進，透過運動科學跨領域整合研究，讓相關技術能跨界運用，有助於增強台灣運動科學研發能量，並與國際接軌。

國科會指出，第2期專案計畫包含4大主軸「卓越競技科技研究」、「運動健身科學研究」、「跨域產業生態研究」及「永續多元平等研究」，經過兩階段嚴謹審查程序，選出12個團隊。

國科會表示，這次評選出的12個研究團隊，計畫內容涉及的運動種類包括足球、體操、棒球、拳擊、游泳、羽球、桌球、鐵人三項和舉重等項目。

其中，國立台灣師範大學教授陳忠慶團隊，結合運動生理、運動醫學、資訊工程與認知神經科學等領域的「女子足球感測平台」計畫。

研究團隊主要成員之一、國立中央大學認知神經科學研究所講座教授阮啟弘接受電訪指出，計畫主要是從心理、生理、運動傷害防治層次，加上運用AI等科技，做一個整合型平台，多管齊下幫助女性足球員增強運動表現；同時，為向下扎根，子計畫也有針對幼兒足球進行研究。

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針對選擇女足為研究主軸的原因，阮啟弘表示，「（台灣）女性足球員在國際賽上有光榮歷史，希望重返木蘭榮耀」，且研究團隊亮點之一，正是前國腳、台師大運動競技學系副教授周台英，相當具有傳承意味。

阮啟弘指出，「女子足球感測平台」計畫即將正式啟動，研究成熟之後，應用與合作有望擴及大專院校聯賽、木蘭聯賽以及國家隊；他說，雖然女足世界盃「10搶3」洲際附加賽即將登場，計畫來不及給予協助，但希望以後有機會助攻台灣女足再創佳績。