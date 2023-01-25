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特斯拉斥資逾千億蓋新廠 生產電動卡車Semi和電池

2023/1/25 17:53
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（中央社雷諾25日綜合外電報導）電動車製造商特斯拉今天宣布將投資逾36億美元（約新台幣1090億元），在內華達州廠區興建兩座新廠，其中一座將量產眾所期盼的電動卡車Semi，另一座工廠將生產新款電池4680。

路透社報導，4680電池廠的產能足以每年供應多達200萬輛輕型電動車使用。兩座工廠合計能創造約3000個工作機會。

馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉（Tesla Inc）在內華達州斯巴克斯市（Sparks）設廠，生產鋰離子電池、汽車零組件，以及儲能設備Powerwall等。

電動卡車Semi在2017年亮相，原本預計於2019年開始生產，但直到去年12月才首度交車給客戶百事公司（PepsiCo）。

18輪電動卡車Semi充電一次可行駛500英里，載運8萬1000磅貨物。

特斯拉董事長丹候（Robyn Denholm）去年11月曾說，特斯拉在2022年或許可生產100輛Semi，但特斯拉在第4季交車報告中並沒有Semi的生產數字。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1120125

#特斯拉
#Semi
#路透社
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