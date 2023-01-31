微軟停售Windows 10 安全更新提供至2025年

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（中央社記者吳家豪台北31日電）微軟在官網公告，今天是販售Windows 10作業系統下載版的最後一天，等同2月1日起正式從官網下架，不過微軟仍將持續提供Windows 10安全性更新直到2025年10月14日。

國外科技網站CNET報導，微軟停售Windows 10下載版和授權碼後，無法得知其他零售通路是否還可以購買Windows 10。

微軟於2021年6月宣布，將在2025年停止支援Windows 10，剛好是Windows 10問世10年後。現有Windows 10用戶的電腦如果硬體具備相容性，可以免費升級到最新版作業系統Windows 11。

根據研究機構Statcounter的統計，截至去年12月，全球搭載Windows系統的桌上型電腦仍有高達67.95%使用Windows 10，在所有Windows版本排名第1，但相較去年1月市占81.15%已明顯下滑；最新版的Windows 11去年1月市占僅2.6%，到去年12月已衝上16.97%。（編輯：楊蘭軒）1120131