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OpenAI執行長訪韓 將會三星等晶片製造商高層

2024/1/26 09:23
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（中央社首爾26日綜合外電報導）兩名知情人士表示，美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼今天訪問韓國時，將會晤三星電子、SK海力士等晶片製造商高層。

路透社報導，這兩名不願具名的消息人士透露，阿特曼（Sam Altman）預計將討論與晶片製造相關的潛在合作關係。

OpenAI、三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）都未立即對此做出評論。

路透社引述彭博（Bloomberg News）上週報導，阿特曼正試圖為一家晶片合資企業募集數以十億計美元，以建立一個製造半導體的工廠網絡，多家晶片製造商是潛在的合作夥伴。

SK海力士和三星電子都生產用於AI晶片組的高頻寬記憶體（HBM），三星電子也為晶片生產代工，是台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）的競爭者。

由於AI記憶體晶片需求強勁，SK海力士昨天公布在截至去年12月的第4季財報有意外獲利，隨後表示公司尋求成為「全面的AI記憶體供應商」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130126

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