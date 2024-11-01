Microsoft 365將漲價 台灣漲幅31%至41%

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（中央社記者吳家豪台北1日電）微軟在官網宣布，即日起正式向澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、台灣和泰國Microsoft 365個人和家用版訂閱者，推出人工智慧（AI）助理Copilot和創意應用程式Designer，並將調漲Microsoft 365個人版和家用版的價格，台灣漲幅約31%至41%。

微軟說明，為反映過去10年提供的價值，以及在未來數年持續推出創新功能，將調整Microsoft 365個人版和家用版的價格，將於現有訂閱者的下一個續訂期生效。

根據微軟官網，Microsoft 365個人版台灣訂閱月繳價格從新台幣219元調漲到309元，年繳價格從2190元調漲到3090元，漲幅約41%；可供最多6人使用的家用版台灣訂閱月繳價格從320元漲到419元，年繳價格從3190元上調到4190元，漲幅約31%。

微軟指出，9個月前在Copilot Pro訂閱服務中，將Copilot導入Microsoft 365（原本稱為Office 365）應用程式，並不斷增加功能、提升效能。現在根據客戶意見回饋，微軟將Copilot導入Microsoft 365的個人版和家用版訂閱，使用者將擁有讓工作更輕鬆、更有效率的AI助理。

例如，Copilot in Word透過生成大綱、撰寫草稿或建議改寫，能更恰當呈現用戶的想法，還可以將長篇文章總結成易於理解的內容，甚至能依據提示詞內容創建獨特的圖片來搭配文件，提升文件品質。

Copilot in Excel可以協助分析數據，提供適當的圖表，也可以根據用戶需求生成適當的公式。Copilot in Outlook能依據需求草擬電子郵件，提供修改語氣和文字的明確建議，並幫助用戶快速總結資訊。

此外，微軟也將最新應用程式Microsoft Designer導入Microsoft 365個人版和家用版訂閱中，只需描述想要的效果或從預設的設計中選擇，Designer就能協助創建圖片，還可使用AI消除圖片中多餘的物體。

值得注意的是，在Microsoft 365個人版和家用版中使用AI功能，會消耗「AI點數」，每個涉及AI的動作，例如產生文字、建立資料表或編輯影像，都會算為單一點數。例如要求Copilot「摘要我的收件匣」，會花費1點AI點數。

Microsoft 365個人版和家用版訂閱者每月將獲得固定數量的AI點數，可適用於Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote和Designer中的Copilot，這些點數也適用於Windows中的小畫家、相片和記事本等應用程式。（編輯：張均懋）1131101