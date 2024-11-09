台德科大聯盟簽永久合作備忘錄 加強半導體學術交流

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（中央社記者林尚縈柏林8日專電）台灣與德國科技大學聯盟在柏林舉行雙邊圓桌會議，簽署永久合作備忘錄，深化兩國在半導體、人工智慧等領域學術交流。

由台科大、北科大等6所台灣科技大學組成的「台灣科技大學聯盟」（TAItech），與德國亞琛應用科學大學、德勒斯登應用科學大學等德國6所科技大學組成「德國科技大學聯盟」（HAWtech），雙方12所學校自2017年開始，展開暑期學生交流、聯盟校互訪等實質合作。

今年兩國科技大學聯盟互訪圓桌會議11月8日於柏林舉行，由台灣科技大學聯盟輪值主席、雲科大校長楊能舒率團出席，德方主席為埃斯林根應用技術大學（Hochschule Esslingen）校長沃夫邁爾（Christof Wolfmaier）。

據教育部新聞稿，雙方代表在會議中，研議台德科技大學在半導體與人工智慧等領域進一步合作計劃，並簽署永久合作備忘錄，確立兩國科大長期穩定交流。

楊能舒表示，此次簽署永久合作備忘錄，象徵著台德雙邊科技大學進一步深化長期穩定合作的里程碑。他指出，過去因疫情影響，實體互訪一度中斷，但雙方在學術與技術領域的共同目標未曾改變。

圓桌會議中，台方特別介紹由教育部支持開發的線上AI「教師專長媒合平台」，該平台能依教授專業領域配對，有助於雙方在特定研究領域達成聯合研究（Joint Research）和聯合教學（Joint Teaching）合作目標。

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此外，針對全球對半導體與人工智慧人才日益增長的需求，雙方也擬定計畫加強在這些領域的人才培育與學術交流，期望能在實質合作中培育具國際競爭力的科技人才。

駐德教育組組長翁勤瑛受訪時說明，全球對半導體和AI人才需求日漸迫切，2017年即開始盟校學生暑期交換計劃，未來預期將出現更多教授互訪等學術互動，擴大兩國科技大學學術交流深度，也為台德在前瞻技術領域的人才培育開創新契機。（編輯：陳承功）1131109