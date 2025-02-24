iPhone 16e定價大漲 分析：棄守平價機市場拚獲利

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（中央社記者吳家豪台北24日電）蘋果最便宜的人工智慧（AI）手機iPhone 16e將於28日上市，取代入門款SE系列，但定價大漲引發熱議。外媒分析，蘋果去年底銷售旺季面臨中國營收下滑，不得不棄守平價機市場，更重視獲利表現。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報中表示，iPhone 16e最引人注意的不在於新功能，而是599美元（約新台幣1.96萬元）起的售價，相較先前推出的平價機iPhone SE系列調漲約170美元（約新台幣5568元）。

葛曼認為，價格上的改變，讓iPhone 16e成為與iPhone SE完全不同的產品類別，也意味著蘋果棄守平價機市場，讓給三星、Google和中國手機品牌。

在去年第4季銷售旺季，蘋果的大中華區營收年減11%，低於預期，已敲響警鐘。入門款iPhone售價調漲，意味著蘋果正調整策略，更重視獲利表現，而非提升銷量。

蘋果的新定價策略，可能影響在印度等新興市場擴大用戶規模的進展。就過去經驗來看，蘋果往往會在不透過官網打廣告的情況下，於特定市場藉由電信商銷售較舊機種，降低消費者入手門檻。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，iPhone 16e的價格調漲，讓市場擔心新機能否吸引對價格敏感的消費者。蘋果約7年前發表平價機iPhone XR，成功吸引不少消費者，iPhone 16e更像是iPhone XR的後繼機型，強調螢幕尺寸、電池續航力和效能，並且在相機硬體做出妥協來降低成本。

儘管iPhone 16e尚未正式開賣，已有部分分析師認為可能比iPhone SE更暢銷，原因在於消費者喜歡螢幕更大的手機。

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研究機構Counterpoint Research資深分析師米西拉（Varun Mishra）在iPhone 16e發表前指出，iPhone SE系列長期以來是許多消費者進入蘋果生態系的第一步，透過更具競爭力的價格，提升iPhone的市場滲透率，吸引新用戶加入蘋果陣營。

不過，米西拉表示，iPhone SE對蘋果營收的貢獻度，2024年已降至1%，顯示SE系列正面臨市場瓶頸，升級需求迫在眉睫。若能提供更大螢幕、更強處理器以及整合個人智慧系統Apple Intelligence，可強化蘋果在不同價位帶的競爭力。（編輯：潘羿菁）1140224