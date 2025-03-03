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首頁 / 科技

雲達、技嘉揮軍MWC 展示AI與邊緣運算應用

2025/3/3 19:41
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（中央社記者吳家豪台北3日電）2025年世界行動通訊大會（MWC）今天起在西班牙巴塞隆納登場，吸引全球科技業目光，代工廠廣達子公司雲達科技、板卡廠技嘉都親自與會，展示人工智慧（AI）、邊緣運算及機器人等最新技術。

雲達發布新聞稿說明，在今年MWC大會上，將展示與Red Hat、Samsung Electronics Co., Ltd.、Solomon、新加坡科技設計大學、台灣大哥大、達明機器人、Viavi、Vossic、Wind River等廠商和開放社群的最新合作成果。

雲達也將展示最新取得認證的邊緣伺服器、OmniPOD端到端5G企業專網解決方案，以及與夥伴的多項合作，包括人工智慧/機器學習（AI/ML）節能模型、數位孿生模擬、遠距人工智慧物聯網（AIoT）、自動化機器人、智慧校園等。

雲達科技總經理楊麒令表示，藉由與生態系統合作夥伴密切合作，雲達能夠創新並提供推動產業前進的尖端解決方案。透過在AI、邊緣運算和機器人技術方面的最新努力，可以確保能夠滿足客戶不斷變化的需求。

技嘉將在MWC 2025展示從AI開發到部署的運算解決方案，呼應大會「企業再創」及「AI加乘」主題。

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技嘉的AI開發解決方案包括新世代G893 AI伺服器，可支援NVIDIA B200、AMD MI325X、Intel Gaudi-3等繪圖處理器（GPU）；另將展示叢集式運算產品GIGAPOD，提供一站式AI訓練解決方案。

針對AI部署方案，技嘉將展出R系列伺服器，採用CXL記憶體互連技術，可降低傳輸延遲與布建成本；另將首度公開3U刀鋒式終端伺服器，提供高密度運算架構。（編輯：潘羿菁）1140303

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