蘋果執行長庫克預告本週推新品 傳發表Air筆電
2025/3/4 09:35（3/4 09:51 更新）
（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）2月28日才開賣新手機iPhone 16e，執行長庫克迫不及待預告本週將發表Air相關新產品，外媒推測可能是搭載M4自研晶片的MacBook Air輕薄筆記型電腦。
庫克（Tim Cook）3日在社群平台X（前身為推特）發文預告本週將有新品，並配上一段6秒影片，其中的文字敘述為There’s something in the AIR，暗示將有令人興奮的事情發生。
彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報中預測，M4版MacBook Air將於本週發表，配備10核心中央處理器（CPU）、10核心繪圖處理器（GPU）和16GB記憶體，可同時連接2個外接螢幕，功能更接近高階機種MacBook Pro。
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葛曼還提到，目前入門款iPad和搭載M2晶片的iPad Air庫存正在減少，通常暗示相關產品即將更新。
蘋果近期動作頻頻，除了預告新產品之外，日前宣布一系列在美國擴大投資的計畫，打算未來4年在當地支出5000億美元（約新台幣16兆3500億元），並計劃明年底前與鴻海合作在德州休士頓打造1座占地25萬平方英尺的人工智慧（AI）伺服器組裝廠，以供應驅動其AI平台Apple Intelligence的資料中心。（編輯：張均懋）1140304
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