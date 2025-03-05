Pixel裝置更新 可用繁體中文與AI助理互動

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（中央社記者吳家豪台北5日電）Google今天宣布將為旗下Pixel裝置帶來今年第一次的功能更新，為Pixel手機和Pixel Watch提供更多實用人工智慧（AI）與安全性升級，在接下來數週內，Pixel裝置將陸續收到更新通知。

Pixel手機產品經理夏立夫（Aisha Sharif）在官方部落格發文表示，Gemini Live多模態功能在2月已經開始支援繁體中文，可以用習慣的語言、自然的對話方式與AI助理Gemini互動、問問題。現在，這項功能將擴大支援所有Pixel 6與後續機型，以及摺疊手機Pixel Fold。

Google AI進階版方案Gemini Advanced的訂閱用戶，也可以透過Pixel裝置使用Gemini全新的Deep Research功能，由Gemini幫忙瀏覽網站、歸納重點，產生附有原始資料來源連結的報告，大幅縮短研究所需的時間。

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此外，透過「外接鏡頭」功能，Pixel 9系列裝置可以連接到另一個相機裝置，例如GoPro或另一支Pixel手機，並使用所有相連裝置上的相機，從不同角度進行直播、上傳到社群平台。

智慧手錶Pixel Watch也帶來更多健康功能，例如透過調整改善的演算法，Pixel Watch能在偏離典型行走模式的時候，像是推購物車或輪椅，更準確地追蹤、計算日常生活中的步數。自動睡眠模式將擴大支援Pixel Watch 2，會自動偵測使用者何時入睡，並關閉錶面和停用通知，降低對於睡眠的干擾。（編輯：張均懋）1140305