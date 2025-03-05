和碩進軍MWC大會 展示5G O-RAN解決方案

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（中央社記者吳家豪台北5日電）2025年世界行動通訊大會（MWC）正在西班牙巴塞隆納舉行，代工廠和碩旗下Pegatron 5G展出一系列5G O-RAN（開放式無線接取網路）產品，包括低延遲5G企業網路、Layer-2 PDU 5G網路傳輸等。

和碩通訊產品事業部總經理馮震宇今天透過新聞稿表示，和碩與Qualcomm Technologies、Radisys、VIAVI、HMS合作，為工業和企業專網需求提供5G網路技術與設備。

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在MWC現場，Pegatron 5G展示基於Snapdragon X35 Modem-RF系統的RedCap端到端網路，以及基於O-RAN架構的低延遲5G網路。

Pegatron 5G也展示PNW-2400 Network-in-Radio，結合Pegatron 5G PS2400整合型小型基站無線電機箱與運算平台，並搭載Radisys優化的5G核心網路，專為企業專網提供高效能、低功耗和具成本效益的解決方案。（編輯：楊凱翔）1140305