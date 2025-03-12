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印尼學者：盼台積電助攻半導體發展 根留台灣最重要

2025/3/12 17:42（3/12 17:56 更新）
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印尼晶片設計合作中心（ICDEC）主席阿迪諾是萬隆理工學院（ITB）教授，同時也主導政府在科技和半導體領域的政策方向。他接受中央社專訪時表示，印尼半導體產業發展現正著重於人才培育、晶片設計和招商引資。（阿迪諾提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年3月12日
印尼晶片設計合作中心（ICDEC）主席阿迪諾是萬隆理工學院（ITB）教授，同時也主導政府在科技和半導體領域的政策方向。他接受中央社專訪時表示，印尼半導體產業發展現正著重於人才培育、晶片設計和招商引資。（阿迪諾提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年3月12日
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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）印尼晶片設計合作中心主席阿迪諾表示，半導體產業已是國家發展計畫之一，現正著重培養人才、晶片設計和吸引外國投資。他希望，台積電和聯電能到印尼投資，並強調，半導體技術有戰略價值，未來將會持續蓬勃發展。

印尼晶片設計合作中心（ICDEC）主席阿迪諾（Trio Adiono）接受中央社專訪，他表示，政府已將半導體視為重要產業，屬於「2020-2025年國家中期發展計劃」（RPJMN）中的一環，是國家發展5大重點領域之一。

2023年成立的印尼晶片設計合作中心是由13所大學共同組成，旨在培育印尼半導體領域的人才和技術，由印尼菸草巨頭針記（Djarum）集團旗下的品牌商Polytron支持。

阿迪諾是萬隆理工學院（ITB）教授，同時也主導政府在科技和半導體領域的政策方向。他指出，印尼半導體產業發展現正著重於人才培育、晶片設計和招商引資，並透露，目前印尼已有設計晶片，並與其他國家合作生產。

阿迪諾告訴中央社，「正持續研究印尼本地會使用到晶片的產業，例如醫療、汽車、消費性電子產品等」，以決定要優先著重於哪些產業，另外，在生產晶片上也需要全球供應鏈的支持。

他指出，在生產晶圓方面則屬於中期階段，原則上需先找到技術合作夥伴。

針對資金來源，阿迪諾則表示，預計3至5年內就能獲得足夠投資額，接著就能開始生產，不過，「若台積電和聯電等大型公司願意投資印尼，（那就會更快）」。

談及台灣與印尼在半導體產業上的合作，阿迪諾向中央社透露，過去短短2個月內，他就收到多達460人申請，想赴台灣從事半導體產業的工作。

他期盼，未來台灣與印尼在晶片產業上能深化合作，並說：「若台積電與印尼合作，在印尼設計晶片，並在台積電工廠生產，會是一個很好的方式」。

阿迪諾相當看好半導體產業未來的發展，他指出，半導體產業無所不在，且具有戰略意義，「像是AI領域，若沒有半導體就不可能實現」。

他解釋：「現在的科技革命和顛覆都是以半導體為基礎，因此至少在未來10年內，半導體的重要性會持續增長」，並補充，世界處於分裂的情況下，還需確保供應鏈的安全。

另外，針對台積電宣布擴大赴美投資，長期關注全球半導體產業動向的阿迪諾則認為，台積電作為全球性的企業，「須在不同的國家擁有供應鏈，以搶佔更多市場」。

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他認為，台積電擴大赴美投資應該單純的「商業考量」，並說，台積電只要根留台灣，去哪裡拓展市場都不是問題。

「我覺得在哪裡（設廠）並不重要，只要台積電屬於台灣，他們就能開拓更多市場。」（編輯：高照芬）1140312

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