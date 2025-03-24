傳蘋果Apple Watch將配備相機 提升視覺AI功能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）近年來市場上不斷出現標榜人工智慧（AI）功能的穿戴裝置，其中Meta推出的智慧眼鏡引起廣大迴響。最新消息指出，蘋果公司也打算跟上這波風潮，在未來推出的智慧手錶Apple Watch新產品加入相機和AI功能。

Meta與雷朋合作的智慧眼鏡造型時尚且易於使用，全球銷量已超過200萬副，使用者可以透過1200萬像素超廣角相機和搭載5個麥克風的系統，拍攝高畫質相片和錄製最多3分鐘的影片，也能透過語音指令隨時向Meta AI提出問題，並從鏡架上的揚聲器獲得解答。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報中透露，配備相機的Apple Watch預計最快2027年問世，蘋果正考慮在標準版和高階Ultra版本的Apple Watch都加入相機。

在標準版Apple Watch上，蘋果打算把相機放在螢幕內；在尺寸更大的Ultra機型上，相機會安裝在側邊按鈕的旁邊。

葛曼認為，蘋果的終極目標是讓微型相機支援視覺AI功能，如同在iPhone 16系列首度亮相的「視覺智慧」功能，只需按住「相機控制」按鈕就能快速查詢餐廳或商家的詳細資訊、翻譯文字、生成摘要或朗讀內容、識別動植物等。

透過 Google News 追蹤中央社

葛曼說，蘋果希望視覺智慧功能的適用裝置不僅限於iPhone，而是最終能成為未來各類新硬體的核心。不過，視覺智慧未來在Apple Watch上呈現的樣貌，可能與今天看到的大不相同。

葛曼也提到，蘋果打算讓視覺智慧功能改用自家研發的AI模型，逐步擺脫對Open AI和Google AI模型的依賴。（編輯：張均懋）1140324