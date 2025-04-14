傳蘋果Vision Pro改採雙產品線 平價與專業版都推

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（中央社記者吳家豪台北14日電）蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro為混合實境（MR）技術立下標竿，但價格偏高和重量過重，始終停留在利基市場。外媒最新消息指出，蘋果Vision Pro將改採雙產品線，未來除了主打消費市場的平價輕量版之外，還有一款Mac電腦專用的高階專業版。

Vision Pro去年2月起陸續在美國及部分國際市場發售，12月正式進軍台灣，售價新台幣11萬9900元起，內建vision OS作業系統，具備3D使用者介面，使用者用眼睛、手和聲音就能操作。

儘管Vision Pro獲得媒體普遍好評，但訂價遠超過一般消費者能負擔的範圍，加上缺少殺手級應用，去年2月上市後面臨需求減緩，分析師推估首年銷量目標從70萬至80萬台，下修到30萬至40萬台，更傳出蘋果去年底停產Vision Pro以消化庫存。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報表示，經過令人失望的銷售後，蘋果內部對於Vision Pro最佳發展方向一直都有爭論，原本蘋果打算小幅升級Vision Pro硬體，現在決定改採雙產品線策略。

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除了鎖定一般消費者的平價輕量版本之外，葛曼指出，蘋果將推出另一款高階版本，可透過有線方式連接Mac電腦，降低延遲度，不僅能播放串流內容，還可以用於企業專業應用，例如醫療手術影像檢視、飛行模擬等。

平價又輕量的Vision Pro，也被視為蘋果替擴增實境（AR）智慧眼鏡鋪路。葛曼透露，蘋果執行長庫克（Tim Cook）已把研發重心放在AR智慧眼鏡上，希望打造能無縫融入日常生活的輕便裝置，成為下一個iPhone等級的革命性產品。（編輯：張均懋）1140414