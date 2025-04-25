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Google推手機遊戲宣導防詐 下半年在台灣上線

2025/4/25 12:19（4/25 12:51 更新）
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Google 25日首度在台灣舉辦亞太防詐論壇，邀請數位發展部長黃彥男（中）、Google台灣總經理林雅芳（左）、Google全球政府事務暨公共政策副總裁懷特（Wilson L. White)（右）分享防詐成果。中央社記者吳家豪攝 114年4月25日
Google 25日首度在台灣舉辦亞太防詐論壇，邀請數位發展部長黃彥男（中）、Google台灣總經理林雅芳（左）、Google全球政府事務暨公共政策副總裁懷特（Wilson L. White)（右）分享防詐成果。中央社記者吳家豪攝 114年4月25日
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（中央社記者吳家豪台北25日電）Google今天在台北舉辦第2屆亞太區網路安全論壇，公布防詐相關成果，並宣布教導民眾防範常見詐騙手法的手機遊戲ShieldUp!擴展至亞太區，預計今年下半年在台灣上線。

ShieldUp!已於印度率先推出，今年除了台灣之外，也將在澳洲、新加坡、泰國等地上線。

Google全球政府事務暨公共政策副總裁懷特（Wilson L. White）表示，ShieldUp!是為了防範詐騙手法設計的手機遊戲，玩家在安全環境中，接觸到弱化的詐騙手法，藉此提高對詐騙的抵抗力。

懷特提到，台灣以遊戲文化著稱，根據近期調查，台灣遊戲人口接近1800萬。透過遊戲化的方式宣導防詐，已被證明可以有效協助民眾對抗垃圾郵件、了解各種詐騙手法。

他表示，2024年亞太區詐騙損失金額達6880億美元（約新台幣22.4兆元），相當於台灣GDP（國內生產毛額）約86%，亞太區占全球損失金額2/3。

懷特說，很多詐騙活動都從亞太區開始，他在世界各地與不同政府官員碰面，大多數官員提到的前3大挑戰都是詐騙問題，在亞太區有特別直接感受。

懷特說，Google與數發部已建立防詐夥伴關係，交換詐騙相關資訊，一起開發新科技來偵測與打擊詐騙，同時也對使用者進行更多教育和宣導，希望能攜手打造強大的線上防護，實現更安全、更值得信賴的數位環境。

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Google台灣總經理林雅芳表示，台灣今年主辦亞太防詐論壇，代表台灣在防詐努力上有更多案例可以分享，也意味著台灣在防詐方面扮演全球關鍵角色。

林雅芳說，防詐是不停演變的趨勢，需要不斷提升警覺性，「壞人總是會比好人再快一步」，網路詐騙的挑戰需要公私部門共同努力應對。（編輯：潘羿菁）1140425

Google 25日在台北舉辦亞太防詐論壇，現場展示宣導防詐的手機遊戲ShieldUp!，透過情境式互動，協助民眾辨識常見詐騙手法。中央社記者吳家豪攝 114年4月25日
Google 25日在台北舉辦亞太防詐論壇，現場展示宣導防詐的手機遊戲ShieldUp!，透過情境式互動，協助民眾辨識常見詐騙手法。中央社記者吳家豪攝 114年4月25日
Google全球政府事務暨公共政策副總裁懷特（Wilson L. White）25日出席亞太防詐論壇表示，Google推出手機遊戲ShieldUp!，透過遊戲化的方式宣導防詐，預計今年下半年在台灣上線。中央社記者吳家豪攝 114年4月25日
Google全球政府事務暨公共政策副總裁懷特（Wilson L. White）25日出席亞太防詐論壇表示，Google推出手機遊戲ShieldUp!，透過遊戲化的方式宣導防詐，預計今年下半年在台灣上線。中央社記者吳家豪攝 114年4月25日
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