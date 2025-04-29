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亞馬遜首批Kuiper網路衛星發射升空 與星鏈較勁

2025/4/29 09:10
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）亞馬遜公司的古柏（Kuiper）寬頻網路衛星群的首批27枚衛星今天從美國佛羅里達州發射升空，為延宕已久的太空網路系統部署拉開序幕，將與太空探索科技公司的星鏈一較高下。

路透社報導，這些衛星是亞馬遜（Amazon）計劃為「古柏計畫」（Project Kuiper）送至低地球軌道的3236枚衛星中的首批。

這27枚衛星由波音公司（Boeing）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資企業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）建造的「擎天神5號」（Atlas V）火箭運載，於美東夏令時間晚間7時從「聯合發射同盟」位於卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）的發射台升空。原定4月9日發射行動因天氣惡劣取消，延到今天。

亞馬遜2019年公布斥資100億美元的古柏計畫，目的在向全球消費者、企業與政府客戶提供寬頻網路，這些客戶也是太空探索科技公司（SpaceX）多年來憑藉旗下強大的星鏈（Starlink）業務積極拉攏的客群。

Kuiper可說是亞馬遜正在進行的最大賭注，將與星鏈和AT&T與T-Mobile等全球電信供應商較勁。亞馬遜將Kuiper服務定位為偏鄉地區的福音，因為這些地區的網路連線匱乏或甚至不存在。

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部署首批可運作衛星的任務延宕了一年多，亞馬遜原本希望能在去年初將首批衛星發射升空。亞馬遜面臨美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）設定的最後期限，必須在2026年7月底前部署其中一半的衛星，也就是1618枚衛星，但分析人士說，由於起步較慢，意味著亞馬遜很可能將尋求延長期限。

亞馬遜預計將在衛星發射的數小時或可能數天後，從華盛頓州雷孟市（Redmond）的任務操作中心公開確認與所有衛星取得初步聯繫。亞馬遜表示，如果一切順利，公司預計「將在今年稍後開始向客戶提供服務」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140429

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