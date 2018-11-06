僅參加一場辯論 柯文哲除基本功還要練話速語氣

（中央社記者梁珮綺台北6日電）由公視主辦的台北市長電視辯論會將於10日登場，也是台北市長柯文哲唯一參加的辯論會，柯選辦發言人林昆鋒今天說，除了基本功，他也會針對柯文哲說話速度、語氣給予建議。

在這次選戰中，柯文哲多次強調以市政為主，直到8日請假後才要「用力選舉」，甚至連各方辯論會邀約，也只答應參加公視舉辦的電視辯論，該場辯論成為唯一台北市5名市長參選人到齊的辯論。

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒下午告訴中央社記者，辯論準備主要分政策與時事，幕僚會蒐集各式各樣題庫給柯文哲做準備，像是被批評較多的大巨蛋、兩岸一家親、公宅等，一定是準備重點。

林昆鋒說，盼辯論不要流於口水，所以會在教育、交通、環保、文化以及長照等政策上擘劃市政願景，並強調任內優勢，如解決陳年舊案，包括市場改建、斯文里公辦都更、社子島邁出解除禁建第一步等。

除了蒐集題庫，他與總幹事小野、發言人林筱淇等人會與柯文哲進行模擬辯論攻防，甚至若柯文哲有時間，也會請與柯文哲有交情的民代、名嘴等有政論節目經驗的人實戰演練。

林昆鋒說，他也會針對柯文哲講話的速度、語氣給予建議，如何在短短幾分鐘內精準說出想說的話；此外，這幾天也已開始調整柯文哲作息，希望辯論當天，柯文哲站上台的樣子是有著滿滿的元氣，而非無精打采。

他說，他對柯文哲非常有信心，只要給柯文哲充分時間研讀題庫，不用擔心柯文哲上場的應答技巧，「當天不是要逞口舌之快，而是要帶給市民什麼樣的感覺，帶領大家再一個4年」。（編輯：李錫璋）1071106