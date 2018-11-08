遭影射收受人事紅包 竹山鎮長黃丹怡提告

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）民主進步黨籍竹山鎮長參選人黃丹怡被影射收受人事紅包，今天到南投地方檢察署按鈴申告，控告中國國民黨籍竹山鎮長參選人蔡宜助及前鎮長朱寶珍涉嫌誹謗及意圖使人不當選。

蔡宜助10月31日在山崇社區活動中心舉辦政見說明會，朱寶珍到場助選說：「我們選舉，要選一位肯為我們拚命的人，也要選有良心的，像現在這位鎮長，我知道有一個，一個清潔隊員給人家收150萬啦。」

蔡宜助競選總部發布澄清及道歉聲明表示，沒有事前邀朱寶珍出席，當天是他與兒子剛好拜票路過並進入會場，透過直播畫面也可發現，兩人在說明會即將結束前入座，因此，團隊事先完全不知道，也無法預料二人發言內容，相互間絕無誹謗或意圖使人不當選犯意聯絡。

蔡宜助競選總部指出，事後發現朱寶珍發言恐有不妥，立即下架影片，黃丹怡對此提出告訴，蔡宜助除面對司法訴訟，也以最深歉意向黃丹怡道歉。

爭取連任的黃丹怡今天受訪說，蔡宜助、朱寶珍基於共同意圖，以臉書網路直播方式向不特定選民散布假消息，並將這段影片放上臉書粉絲專頁供人瀏覽7、8天，已經對她造成嚴重傷害，也影響她的名譽，為端正選風，她絕不接受道歉並嚴厲譴責。（編輯：陳俊碩）1071108