新北市長候選人辯論會 不交叉詰問

（中央社記者林長順新北8日電）新北市選委會今天邀集蘇貞昌、侯友宜兩陣營進行市長候選人公辦辯論會協商。蘇辦發言人羅致政表示，對手不接受採交叉詰問方式，並以時間排滿為由，拒絕其他的辯論會。

國民黨新北市長候選人侯友宜昨天同意將12日的公辦政見會以辯論會形式舉行；民進黨新北市長候選人蘇貞昌建議辯論會採兩位候選人交叉詰問方式進行。新北市選委會下午邀請雙方陣營，協商辯論方式。

蘇貞昌競選辦公室發言人羅致政代表蘇陣營參與協商，他受訪指出，對方未接受交叉詰問的方式，堅持照選委會原來的方式進行，並以行程排滿為由，拒絕由媒體或是公民團體來舉辦其它的辯論會的可能性。

有關學者專家提問的部分，羅致政表示，目前雙方同意4位提問人，各提1分鐘的問題，2名候選人各有3分鐘的回答，雙方均希望選委會安排的提問人，背景、專業能夠符合社會上對專業人士的要求，不要太過偏袒，或有特定立場。

他指出，協商的氣氛還不錯，對方堅持辯論形式不能改，唯一能彈性調整就是時間上稍微放寬。蘇陣營希望更多媒體參與轉播，但選委會堅持由原來的得標的廠商直播。

對於協商結果，羅致政說，「我們雖不滿意但也只好接受」，也希望未來執行過程中，選委會要扮演公正中立的角色。（編輯：張銘坤）1071108