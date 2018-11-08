紓緩台南交通瓶頸 北外環道路第3期工程啟動

（中央社記者潘姿羽台北8日電）台南科學園區特定區開發後，相關產業成長迅速，也帶來交通壅塞的問題；營建署表示，台南都會區北外環道路第3期新建工程已全面啟動，盼能逐步紓緩台南橫向車流壓力。

營建署發布新聞稿指出，為了強化大台南地區橫向交通聯結，解決市區交通壅塞車流的狀況，台南都會區北外環道路第3期新建工程已全面啟動，沿著鹽水溪北岸，西起安南區台江大道，東至第1期工程起點，分成東、西兩標來發包施工，2標案也分別在今年1月29日及8月24日開工。

營建署官員說明，「台南都會區北外環道路」全長19公里，計畫分4期開闢，由東到西依序是第1期、第3期、第2期、第4期工程，第1期已完工通車，第3期分為東西標案，現正施工中，第2期正設計當中。

官員也說，每一期的計畫都有銜接重要路口，以紓緩車流量，以施工中的第3期新建工程來說，完工後有助於緩解台江大道的車流。

營建署說明，第3期的東西2標工程進度都相當順利，東段標目前擋土牆及橋梁下構工程的基樁作業已啟動，橋墩基礎也在進行擋土支撐架設及開挖作業；西段標則正進行工地清除掘除作業。

營建署表示，全線完工通車後，將成為台南市第4條東西向快速主幹道，可導引台南市區車流進出南部科學園區，從安平至南科只需15分鐘，將成為南科、永康工業區、創意園區、台南市區、科技工業區之間的運輸廊道，大幅減輕國道8號、台1線、台19線等要道的流量負擔，並改善南科聯外交通瓶頸。（編輯：林孟汝）1071108