屏東3縣長參選人 公辦政見錄影首度交鋒

屏東縣政府9日舉辦第18屆縣長電視公辦政見發表錄影，3名參選人潘孟安（左起）、蘇清泉及李鎔任首度一起出現並政見交鋒。中央社記者郭芷瑄攝 107年11月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東縣政府今天舉辦第18屆縣長電視公辦政見發表錄影，3名參選人潘孟安、蘇清泉及李鎔任首度一起出現並政見交鋒，3人都提農漁業、觀光及長照政見，潘孟安特別提空汙政績。

要競選連任的民進黨參選人潘孟安闡述他3年多來的政績，包括農林漁牧產值從約700億增加到新台幣738億元，創歷史新高；創立青年學院等，創造了1160個企業廠商，工業產值從過去新台幣600多億元增加到去年底的738億元，2年來增加了1萬3000多個就業機會。

潘孟安表示，在「安居大樂業」的主軸下，他致力觀光、總和治水、加強屏東的交通網絡、設置學童課後輔導，校舍不再老背少（老校舍加高新樓層），同時讓國中小明年班班有智慧教室，提升學生競爭力等。

潘孟安並針對空汙議題指出，在縣府加強縣內空汙防制下，屏東的懸浮微粒逐年下降，他上任後積極向環保署爭取補助推動污染源管制，補助逐年增加，去年獲環保署補助1億8000多萬元，今年補助2億7000多萬元。

潘孟安表示，屏東是空汙受害者，他多次反映，在國內中南部的重工業汙染以及境外汙染防制上，環保署都應扮演更積極的角色。

蘇清泉先介紹自己是東港在地出生與一路的學經歷，讓選民認識他，他表示，他的競選主軸是「高屏連線，賺錢無限」，20年來屏東的經濟越來越差，他如果當選，會把屏東農產品銷出去，賺美金、日幣和人民幣，中級產品也會與新北市合作，銷往北部。

蘇清泉表示，觀光方面將讓陸客團再多一點進來，因東南亞觀光客消費力不高；另外，也會把長期照顧做得更完善，與新北市合作，讓新北市都有的老人和兒童教育福利等都盡量爭取到屏東。

無黨籍李鎔任提出堅持愛家公投、和諧兩岸帶動經貿、成立屏東縣公義監督委員會、全力推動長照、為農林漁牧業找出路等12大政見，同時提出以鵝鑾鼻為據點發展海運、以墾丁為據點發展觀光等翻轉屏東的5要領。李鎔任表示，他如果當選，將讓屏東像老鷹一樣在天空飛翔，讓世界看見。

屏東縣選委會今天舉辦縣長選舉第一次公辦政見錄影，3名縣長參選人政見發表的順序和競選號次一樣，李鎔任先發言，其次是蘇清泉及潘孟安，錄影14日在屏東有線電視播出。（編輯：陳清芳）1071109