調查返鄉需求 金門爭取台金第3波加開班機

108年春節年假長達9天，金門縣政府與交通部民航局持續協調爭取台金空運運能，將從9日起連續6天調查鄉親機位需求，據以協調民航局及航空公司加開第3波加班機。中央社記者黃慧敏攝 108年1月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣政府今晚表示，與交通部民航局協調爭取台金空運運能，將從明天起連續6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開第3波加班機。

108年春節年假長達9天，為讓金門民眾返金疏運順利，縣府服務鄉親上網訂位，去年12月12日的正班機及第1波加班機訂位，連同今天下午6時開放的春節管制期間台金航線第2波加班機訂位，都協調各鄉鎮公所同步在縣府一樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。統計二階段訂位共服務鄉親169人次，有效訂票359張。

縣府觀光處表示，為儘速協調春節運能需求，縣府將統計鄉親的需求，以便彙整向民航局協調運能，明天起到14日，調查台金5條航線機位未訂妥鄉親的需求，爭取加開第3波加班機民眾，務必要讓每位民眾可以順利返鄉團圓。

觀光處指出，有需求的民眾可以透過網路系統登記，或在上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區請撥1999，外縣市082-320225）協助上網登錄需求資訊。網址是http://www.flight.url.tw/kinmen/。

此外，觀光處也說，為避免因部分旅客重複訂位，影響多數民眾權益，各航空公司援例在108年春節管制期間，也就是1月31日到2月6日台灣往金門，以及2月6日到11日金門往台灣，針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，縣府提醒民眾多加注意。（編輯：陳政偉）1080108