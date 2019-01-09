台東農田逾千隻鳥屍 疑遭蓄意下藥

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣卑南鄉一塊農田發現逾千隻鳥類屍體，令附近民眾憂心忡忡；台東縣政府農業處今天表示，目前排除傳染病可能。懷疑人為蓄意下藥，相關單位已調查中。

承租這塊農地的農民因認同無毒農業理念，從外地來到台東租田地種稻米，田間完全不用農藥，5日稻作收割後，發現大量鳥類屍體，清點後竟高達1200隻。

台東縣野鳥學會成員許益銘到場協助辨識，發現鳥屍以斑文鳥最多，其他有麻雀、紅鳩、珠頸斑鳩、白腰文鳥、白腹秧雞及保育類的環頸雉。

台東縣政府農業處長許瑞貴今天受訪說，他到現場發現不少鳥屍已有腐爛情形，判斷是從元旦開始就陸續死亡，等到農民田地收割後才發現數量很多。已採鳥屍檢體分別送屏東科技大學鳥類研究室及農業處化驗。

許瑞貴說，從傳染病與不當用藥兩方面進行檢驗，目前排除傳染病可能；不當用藥可能性較高，到底是什麼藥物造成，檢驗結果尚未出爐。保七總隊和警方都有到場蒐證。他呼籲農民謹慎用藥，以免傷害環境與生態。

保七總隊台東分隊表示，鳥屍肚子內發現許多穀物，已配合縣府農業處採檢體送檢驗，目前尚未發現有關違法跡證，正積極深入調查。

附近除種植水稻外，還有其他農民種小米、樹豆等農作。不少民眾到現場議論紛紛，由於承租的地主友善耕種7分水稻，只有3分地發現鳥屍，懷疑是被下藥。（編輯：吳佳穎）1080109