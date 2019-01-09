非洲豬瘟防疫應變 苗栗縣15日模擬演習

因應非洲豬瘟疫情，苗栗縣政府9日召開防疫跨局處應變會議，會中擬定15日辦理模擬演習；另對中央要求未登錄的廚餘養豬場須一週內通過環保單位檢核，因作業時程不及，將專案申請展延。中央社記者管瑞平攝 108年1月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣政府今天召開非洲豬瘟防疫跨局處應變會議，擬定15日辦理模擬演習；另對中央要求未登錄之廚餘養豬場須一週內通過環保單位檢核，因作業時程不及，將專案申請展延。

因應中國大陸非洲豬瘟疫情蔓延，苗栗縣政府今天召集農業、環保、衛生、民政、行政、財政、主計、教育、警察、消防、動物防疫所等局處，以及各鄉鎮市公所、養豬協會、國軍部隊等單位，召開防疫應變會議，部署各項防疫、整備工作及即時因應處置。

會中擬定15日於苗栗縣生態保育中心執行非洲豬瘟防疫演習，演習內容包含疫情通報、檢診送驗、確診案例周邊移動管制、撲殺處置及屍體處理等，以使相關單位強化熟悉權責防疫處置作業程序。

針對廚餘養豬部分，中央要求未登錄具高溫蒸煮合格設備的廚餘養豬場，須於一週內通過環保單位檢核。縣府表示，目前苗栗縣列管廚餘養豬場147場，扣除已停養或已經未使用廚餘飼養者，計有129場，在養頭數約1萬1000頭，佔縣內養豬產業18%，對於沒有蒸煮設備之小型養豬戶，將輔導改用飼料餵養，未能配合者將依廢棄物清理法逐次開罰至改善或離牧為止。

不過與會環保局及農業處認為，一週檢核期限恐作業不及，將專案向中央申請延長期限。

農業處長陳錦俊表示，目前因應非洲豬瘟嚴峻挑戰，政府祭出退場輔導機制，對於設備較為欠缺的中小型養豬戶而言，不失為一個好的退場時機。

至於農委會明令，一旦非洲豬瘟入侵，將立即禁止廚餘養豬，縣府秘書長陳斌山指示環保局，妥善研議廚餘去化對策。

苗栗肉品市場股份有限公司總經理李乙廷說，目前僅雲林縣禁止廚餘養豬，各縣市不同調，建議應由中央在各縣市設置大型廚餘處理中心，統一收集廚餘經高溫消毒處理再分配給養豬戶餵養，達到廚餘再利用目的，也能避免防疫漏洞，若是要全面禁止廚餘養豬，也應該有完善配套措施才能落實推動。（編輯：李錫璋）1080109