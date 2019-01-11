新北立委補選 國民黨持續勸進朱俊曉

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市選舉委員會公告第9屆立委第3選舉區缺額補選程序，14日至18日受理候選人登記，余天獲民進黨徵召參與三重區域立委補選，國民黨新北市黨部主委李乾龍說，持續勸進朱俊曉。

新北市立法委員第三選區（三重區）立委補選，源自於民進黨籍立委高志鵬因圖利罪判刑4年6月，褫奪公權4年。高志鵬已經在昨天向新北檢報到，入監服刑。

國民黨新北市黨部主委李乾龍今天接受中央社訪問表示，國民黨一定會推出人選角逐，目前仍鎖定前立委、新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉，持續勸進中，「預計下星期就會有答案。」

李乾龍說，依據三重區的選民結構與特性，朱俊曉是他心目中的第一人選，會有勝選的機會。當然，國民黨也會有備案。朱俊曉並未接電話受訪。

前新北果菜公司副總經理、現任國民黨文傳會副主委鄭世維也有意披掛上陣，李乾龍說，鄭世維也很優秀，以地緣和基層實力關係會先勸進朱俊曉，「若阿堯（朱俊曉小名）參選，我就大放心了。」

民進黨中央則徵召新北市黨部主委余天參選，余天昨天在即將接任行政院長的蘇貞昌陪同下，拜訪曾表態參與立委初選的新北市議員李余典，並表示他希望地方團結面對立委補選選戰。

新北市選委會公告立委補選14日至18日登記，2月25日候選人抽籤決定號次，3月6日至15日辦理公辦政見發表會，3月16日投票開票。（編輯：張銘坤）1080111