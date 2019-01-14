台南非洲豬瘟防疫演習 黃偉哲盼是做白工

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府今天在後壁區舉辦非洲豬瘟防疫演習，模擬肉品市場發現疑似非洲豬瘟病豬的標準處理作業。台南市長黃偉哲表示，希望非洲豬瘟不要發生，讓今天的演習做白工。

演習現場架設肉品市場及豬舍模擬建物各一座，並挖掘兩個仿真比例大小的掩埋坑洞，以進行豬隻掩埋作業。演習動員市府、國軍第八軍團、台南市養豬協進會等9個單位參與。

劇情模擬台南市肉品市場繫留欄發現疑似非洲豬瘟病豬，除採樣送檢，並依規定對同欄豬隻進行預防性撲殺處理及全場消毒。在送往場外焚燒掩埋中遇上民眾抗議，經溝通及請警方協助後，順利進行焚燒掩埋。另外，針對來源豬場也進行預防性撲殺、並就地挖坑掩埋。

黃偉哲致詞時表示，今天的演練內容涵蓋了地方政府可以做的事：包括在肉品市場、畜牧場發現疑似疫情，及環保局的廚餘回收處理工作。他說，希望非洲豬瘟疫情不要發生，讓今天的演習是做白工。

黃偉哲表示，要以超前部署、事前演練，找到還沒做到完美的地方，甚至發現還沒有被發現的傳染途徑，萬一在疫病發生時能有所準備。

出席觀看演習的行政院農業委員會副主委李退之表示，希望每次演習都能夠針對相關標準作業程序更精進；地方政府也應考慮到，一旦疫病發生，肉品市場被移動管制後，可能面臨市場上無肉可賣情況。此時，對其他冷凍肉品等供應鍊，也要事先進行準備。（編輯：吳佳穎）1080114