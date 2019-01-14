蘇貞昌視察桃園牧場 盼提供誘因補助化危機

行政院長蘇貞昌（中）14日前往桃園市新屋區的牧場，視察廚餘飼養及動物疫病健康管理作為，他表示，政府除了輔導豬農離牧，也應提供誘因與補助措施，將非洲豬瘟疫情的危機化為轉機。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）行政院長蘇貞昌今天前往桃園市新屋區的牧場視察，他表示，政府除了輔導豬農離牧，也應該提供誘因與補助措施，透過中央及地方政府共同合作，將非洲豬瘟疫情的危機化為轉機。

蘇貞昌傍晚在桃園市長鄭文燦的陪同下，前往新屋區欣倫牧場，視察廚餘飼養及動物疫病健康管理作為。

蘇貞昌表示，地方政府應主動負起防疫的責任，共同對付非洲豬瘟疫情，台灣早年發生口蹄疫時，不但養豬場全倒，400多萬頭豬全部都要處理掉，對台灣畜牧事業、豬農生計及台灣人民生活的影響甚鉅，最近的非洲豬瘟更嚴重，因此如何防疫就顯得很重要。

蘇貞昌說，做事情要務實，不是寫一篇文章、下一個命令就要禁止廚餘養豬，下命令簡單，但坊間廚餘何處去，掩埋場與脫水設備一時間能否配合，不以廚餘養豬是理想，但在相關配套措施還未完成前，如何兼顧防治作為與廚餘的處理很重要，否則只會造成更大的問題。

蘇貞昌表示，目前桃園市共有314個養豬場具備高溫蒸煮設備，已取得環保局再利用登記者計74場，240場尚未取得，其中審查當中者有14件，委託養豬學會代辦者90件，除加速輔導使其合法，也會輔導離牧，並提供誘因與補助措施。透過中央及地方政府共同合作，將危機化為轉機。

蘇貞昌也肯定鄭文燦，除完成非洲豬瘟防疫演習，在地方上也積極處理相關問題，甚至加碼照顧地方豬農，對相關數據、資料都很清楚，這是地方首長重視人民、有用心市政也有能力處理，感謝鄭文燦的用心。（編輯：李錫璋）1080114