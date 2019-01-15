韓國瑜率員春安勞檢 長照中心工程挨罰

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄市長韓國瑜今天率員前往高市「高齡整合長期照護中心新建工程」工地進行春安勞檢，發現施工架未設護欄等缺失，當場下令停工限期改善並開罰新台幣6萬元，展現維護工安決心。

年關將近，避免事業單位趕工發生職業災害，高雄市政府1月7日起至2月20日針對事業單位實施春安勞動檢查。

韓國瑜上午率高市府工務局長吳明昌、衛生局長林立人、新聞局長王淺秋、勞工局勞檢處長許峯源等人陪同視察苓雅區「高齡整合長期照護中心新建工程」工地。

許峯源指出，這次檢查著重墜落、倒塌、感電危害預防，檢查發現工地現場有梯梁上平台、3樓電梯內施工架及C樓梯高度2公尺以上施工架及1樓高度約6公尺滿堂架都未設置護欄，當場下令停工限期改善並裁罰6萬元。

他說，檢查也發現營造業者為防工地高溫危害勞工，工地設有溫溼度計空氣品質監測儀、降溫噴霧設施，並設有危害辨識VR體驗設備、勞工休息區及綠美化等優良作為。

韓國瑜要求業者確實改善並囑咐勞工局勞檢處不定期複查，杜絕工安意外。

韓國瑜表示，工安無假期，落實職場安全與健康、維護勞工權益是市府重要目標，呼籲業者在努力拚經濟、發大財之餘，更應加強防災意識，落實安全管理及防護設施，維護勞工安全及健康。

因應高齡化長照需求，高市府配合長照2.0政策2年前興建高齡整合長期照護中心大樓，地上10層、地下2層，由瑞助營造公司承造，目前進行至地上10層結構體階段，預計今年5月完工，將提供衛生局、高雄市立民生醫院、凱旋醫院及中醫醫院使用。（編輯：陳俊碩）1080115